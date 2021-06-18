آية الله جنتي: طالما الشعب الايراني في الساحة لن يتمكن العدو من ارتكاب اية حماقة

ادلى رئيس مجلس خبراء القيادة في ايران آية الله احمد جنتي صباح اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وقال آية الله جنتي في تصريح للصحفيين بعد ادلائه بصوته: ان الشعب الايراني سجل حضوره في كل الميادين.

وأضاف، شعبنا متدين وثوري وقد سجل حتى الآن حضوره في جميع الميادين ومتى كان هذا الشعب في الساحة فلن يتمكن العدو من ارتكاب اية حماقة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي انطلقت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة 18 حزيران /يونيو بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) وتنتهي في الساعة الـ 12 من هذه الليلة، 4 مرشحين هم: السيد ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.

وبحسب الاحصاءات الرسمية فان قرابة الستين مليون ايراني مدعوون للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشرة وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية السادسة والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

وقالت السلطات في وقت سابق انه تم تخصيص نحو سبعة وستين الف مركز اقتراع.

المصدر: وكالة فارس