الجيش اللبناني: زوارق حربية معادية خرقت المياه الاقليمية اليوم وامس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2021 - 20:14

الجيش اللبناني: زوارق حربية معادية خرقت المياه الاقليمية اليوم وامس

منذ 9 mins 17 June، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 17/6/2021 الساعة 05.35 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 مترا ولمدة 10 دقائق.
وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وبتاريخ 16/6/2021 الساعة 18.20 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 مترا ولمدة 10 دقائق.

وعند الساعة 18.45 أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 55 مترا ولمدة 5 دقائق.
وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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