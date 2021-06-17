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June 17 2021 - 17:10

محمد الحوت للمنار: أوروبا ستعامل المسافر اللبناني كالمسافر الاوروبي

منذ 55 mins 17 June، 2021
محمد الحوت
لبنان

اعتبر رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت إن خطوة الإتحاد الأوروبي بوضع لبنان ضمن “الفئة البيضاء” بخصوص تطور وباء كورونا هو إنجاز مهم يسجل للبنان وهي بادرة إيجابية ومشجعة جدا.

وأكد في حديث لـ”قناة المنار” ان “هناك دولا أوروبية ستحذو حذو فرنسا وقبرص وتعامل المسافرين القادمين من لبنان كأي مسافر من القارة الاوروبية وهذا أمر بناء للغاية ونقدر تعامل فرنسا التي لم تقفل مطاراتها أمام المسافر اللبناني في أشد أوقات كورونا صعوبة”.

وقال الحوت إنه “تلقى إتصالا من وزيرة الخارجية اللبناني أبلغه فيه ان اليونان ستتخذ قريبا خطوات عمليه لتسهيل حركة المسافر القادم من لبنان”، ورأى أنه “يسجل لوزارة الصحة العامة بشخص الوزير د. حمد حسن ورئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا د. عبد الرحمن البزري ورئيس مستشفى بيروت الحكومي د. فراس أبيض ومستشارة رئيس الحكومه د.بترا خوري جهودهم الكبيرة لحصر وباء كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها مشجعا الجميع على التجاوب مع جهود الوزارة لإعطاء اللقاح لأكبر شريحة شعبية بهدف التمنيع المجتمعي”، وأكد ان “لبنان سجل إنجازا مهما ونأمل أن نتجاوز هذه المحنة في وقت قريب جدا”.

المصدر: قناة المنار

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