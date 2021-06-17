الميدل ايست: الاتحاد الاوروبي صنف لبنان ضمن فئة البلدان البيضاء بالنسبة للوباء

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، “أن الاتحاد الأوروبي قد صنف لبنان ضمن فئة “البلدان البيضاء” بالنسبة إلى وباء كورونا. إن هذا القرار الإيجابي لا يعني تلقائيا السماح بسفر اللبنانيين الحائزين تأشيرة سياحية Visa Type C إلى مختلف دول الإتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب انتظار قرار كل دولة على حدة، لذلك يرجى من المسافرين الكرام التأكد من شروط الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل تنظيم رحلاتهم عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3zIsswy “.

واشارت الشركة إلى أن “فرنسا وقبرص هما الدولتان الاوروبيتان اللتان تسمحان حاليا بدخول اللبنانيين حاملي تأشيرة سياحية Visa Type C الى أراضيهما و ينتظر أن يطبق هذا القرار من قبل عدد من الدول الأوروبية”.

واوضحت انه للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 – callcenter@mea.com.lb أو زيارة: www.mea.com.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام