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June 15 2021 - 09:06

البيت الأبيض ايد إلغاء قانون يجيز الحرب على العراق

منذ 29 mins 15 June، 2021
البيت الابيض
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعلن البيت الأبيض امس أنه يؤيد إلغاء قانون صدر عام 2002 أجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد صدام حسين، بحسب ما افادت وكالة “سبوتنيك”.

ويتطلب هذا قرار مصادقة الكونغرس وسيكون تأثيره محدودا على العمليات الجارية حاليا.

وذكر بيان للرئاسة الأميركية أن “إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاء هذا القانون الذي يصرح باستخدام القوة ضد العراق، والذي صدر في عهد الرئيس السابق جورج بوش في تشرين الأول 2002”.

وأضاف البيان “أنه لا تجري حاليا الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة حصريا على هذا النص”.

وأوضح أن “إلغاء القانون سيكون تأثيره محدودا على العمليات العسكرية الجارية”.

وسيصوت مجلس النواب حيث يتمتع الديمقراطيون بغالبية على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون “التصريح باستخدام القوة العسكرية” الصادر في العام 2002 قوية.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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