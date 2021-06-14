مصلحة الليطاني: تنظيف مجرى النهر من العوائق اليوم وغدا

أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان “انها وبموجب أحكام قانون المياه رقم 192 الصادر بتاريخ 16 تشرين الاول 2020، وبالتعاون مع البلديات المعنية والملاك المجاورين لضفاف نهر الليطاني والمنتفعين من الحقوق على المياه ستقوم خلال يومي 14 و15 حزيران بأشغال تنظيف مجرى نهر الليطاني من العوائق على نحو يؤمن صيانة الوسط المائي، ويضمن حسن استثمار الموسم السياحي، وأشارت المصلحة ان الاشغال ستجري على مجرى النهر في بلدات صير الغربية – طيرفلسيه – الزرارية – الحلوسية – بدياس – برج رحال -عين ابي عبد الله والقاسمية حتى المصب.

وذكرت المصلحة في بيانها “بنص المادة 82 من قانون المياه التي تلزم الإدارات العامة المعنية والمتعاقدين معها والمنتفعين من الحقوق على المرفق العام للمياه أن يؤمنوا صيانة الوسط المائي وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية الوطنية بما يكفل تأمين الانسياب الحر للمياه والحد من تلوثها وحماية المنشآت المرتبطة بها”.

كما اشارت الى ان “نص المادة 83 من القانون نفسه تلزم مالك العقار المجاور لضفة النهر تأمين حسن الاعتناء بالضفاف والمحافظة على الحياة النباتية والحيوانية ضمن احترام توازن النظم البيئية المائية”.

وطلبت المصلحة من المزارعين والمستثمرين كافة “اخذ العلم بهذه الاشغال واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان حسن تنفيذ الاشغال وحماية السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام