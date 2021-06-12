الجيش اللبناني: ملاحقة مهربين وتوقيفهم في منطقة رأس بعلبك

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 12 / 6 / 2021 حوالى الساعة 15.30 وأثناء قيام دورية من الجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك بملاحقة سيارة نوع فان محملة بالمحروقات معدة للتهريب وبداخلها ثلاثة أشخاص، عمد هؤلاء إلى شهر السلاح بوجه عناصر الدورية، كما حاول السائق دهس العناصر الذين اضطروا إلى اطلاق النار ما ادى إلى اصابة (م.م) الذي نقل إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة. وقد أوقفت الدورية كلا من (إ.م) و (أ.ح) كما ضبطت كمية من الأسلحة وسيارة رابيد بداخلها رمانة يدويه.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام