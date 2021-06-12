الولايات المتحدة تهنئ روسيا بعيدها الوطني

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الروس بعيد روسيا الوطني. واكد “التزام واشنطن بإجراء حوار بناء مع السلطات الروسية، لبناء علاقات ثنائية مستقرة”.

وقال بلينكن في بيان له السبت “بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ مواطني روسيا بالاحتفال بيوم روسيا”، وتابع “واشنطن راغبة في إجراء حوار بناء مع السلطات الروسية لبناء علاقات ثنائية مستقرة وواضحة”.

وأضاف بلينكن “أغتنم هذه الفرصة لإعادة تأكيد رغبة الولايات المتحدة في التعاون البناء مع حكومة روسيا الاتحادية، من أجل علاقات ثنائية أكثر استقرارا ووضوحا”.

المصدر: روسيا اليوم