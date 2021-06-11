عبداللهيان: رفع الحصار الانساني على اليمن اختبار لنوايا الرياض في ارساء السلام

رأى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان أن “رفع الحصار الانساني المفروض على الشعب اليمني بمثابة اختبار لنوايا الرياض في ارساء السلام بهذا البلد”.

واشار امیر عبداللهیان، في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي في موقع تويتر الجمعة، الى لقائه مبعوث الامين العام للامم المتحدة في شؤون اليمن غريفيتس، موضحاً تأكيده، خلال اللقاء، على ان “السعودية غير قادرة على التعويض عن خسائرها في سوح القتال عبر طاولة المفاوضات”.

وشدد ان ايران “لن تدخر وسعاً في ارساء السلام باليمن”.

المصدر: فارس