النائب سيمون أبي رميا يعلن عن اجتماع مع وزير الصحة لافتتاح مركز غسيل الكلى في مستشفى البوار – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 11 2021 - 11:30
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله وفدا عربيا: حزب الله صمّام أمان لبنان السيد المستقل
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يعمل ليكتمل النصر على إسرائيل وأدواتها مع النصر في الداخل بالاستقرار السياسي ومعالجة الأزمات
الشيخ قاسم: النصر في الداخل يتطلب تظافر جهود كل القوى الموجودة على الساحة وبغير ذلك لا يمكن تحقيق النجاح المطلوب
وزير الاقتصاد راوول نعمة يرفع أسعار الخبز اللبناني الأبيض لتصبح الربطة الكبيرة بـ3000 ليرة والوسط بـ2000 ليرة
توتر في محيط المسجد الأقصى جرَّاء محاولة متطرفين صهاينة اقتحامه بقيادة عضو الكنيست الصهيوني إيتمار بن غفير
الناطق باسم كتائب القسام: القسام وقيادة المقاومة تتابع عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية
أبو عبيدة: نحذر من مغبة المساس بالأقصى ونحيي المرابطين الأحرار في القدس على تصديهم ومقاومتهم لتدنيس الأقصى والعدوان عليه
مصدر طبي فلسطيني: 15 إصابة بينها 2 بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الإحتلال في باب العمود بالقدس المحتلة
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ما ارتكبته قوات الإحتلال في جنين وصل في استفزازه الى مستوى خطير ينذر بتطورات كبرى
الرئيس الإيراني: المفاوضات في فيينا تشهد اللمسات النهائية وقد أفشلنا العقوبات وسنفشلها مرة أخرى
الشيخ حسن روحاني: الحظر الجائر عرقل جهودنا الهادفة لشراء اللقاح المضاد لكورونا
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ندعم العراق المستقر والموحد والقوي واتفقنا حول تعزيز العلاقات الحضارية والتعاون الثقافي
مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوكالة الدولية غافلة عن برنامج الكيان الصهيوني للأسلحة النووية
وزارة الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 3 مسؤولين إيرانيين سابقين ومؤسستين تجاريتين إيرانيتين
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن مسؤولين إيرانيين تم بعد تدقيق ولا علاقة له بمحادثات فيينا
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين لأعمال ترتبط بإيران
مندوب سورية الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سورية تعاونت رغم كل الظروف ولم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها
الرئيس الأمريكي جو بايدن: أعتزم إثارة قضايا حساسة خلال القمة المرتقبة الاسبوع المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين لأعمال ترتبط بإيران
مندوب سورية الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سورية تعاونت رغم كل الظروف ولم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: ما يروج له إعلام العدوان من نزع ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر فبركات واهية
الرئيس الفرنسي: سننهي عملية برخان العسكرية في افريقيا ونعوضها بدعم مركز للدول التي تطلب ذلك لمحاربة الإرهاب
أبو ظبي تعتمد إجراءات جديدة مشددة مرتبطة بفيروس كورونا تسمح للملقحين وأصحاب الفحوصات السلبية فقط بدخول المتاجر والمطاعم
الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يحذّر من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء كوفيد-19
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يحذّر من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء كوفيد-19
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
النائب سيمون أبي رميا يعلن عن اجتماع مع وزير الصحة لافتتاح مركز غسيل الكلى في مستشفى البوار
منذ 2 ساعة
11 June، 2021
النائب سيمون أبي رميا
مركز غسيل الكلى
مستشفى البوار
التعليقات
ذات صلة
أبي رميا: قرار الادارة الاميركية حافز للتضامن الداخلي
وزير الصحة يتفقد مستشفى البوار الحكومي ظهرا
الدفاع المدني: نقل جثة امرأة أثيوبية من جبيل إلى مستشفى البوار
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}