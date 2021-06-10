بعد التصدي له من قبل أبناء القدس المحتلة.. عضو بالكنيست الصهيوني فشل باقتحام المسجد الأقصى

فشل عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب العامود بعد تصدي المقدسيين له.

وقالت مصادر فلسطينية إن “بن غفير قاد مجموعة من المستوطنين الصهاينة وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة وجيش العدو الإسرائيلي في محاولة لاقتحام المسجد الأقصى ضاربا بعرض الحائط جميع التحذيرات الأمنية من خطورة اشتعال المنطقة مجددا”.

ولفتت المصادر الى ان “المتطرف بن غفير رفع العلم الإسرائيلي خلال محاولته اقتحام الأقصى لاستفزاز المقدسيين بعد أن قررت حكومة الاحتلال منع مسيرة الأعلام من المرور عبر الأقصى تجاه حائط البراق”، وتابعت ان “عدد كبير من المقدسيين تصدوا لبن غفير في محاولة للدفاع عن الأقصى ومنعه من اقتحامه”.

وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من المقدسيين الذين تصدوا لعضو الكنيست المتطرف واقتادتهم إلى مكان مجهول”، وأكدت أن “بن غفير غادر منطقة باب العامود بشكل سريع نتيجة تجمع المئات من المقدسيين أمام باب العامود للتصدي له”.

المصدر: فلسطين اليوم