عسيران: الاسراع في التأليف لإنقاذ الوطن والتصدي للعدو

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح أن “لبنان يحتضر والوضع لم يعد مقبولا بعد أن أفقروا شعبه”، مؤكدا اننا “امام منعطف، إما أن نتخطى ونحفظ هذا الشعب، وإما أن نفشل فنصل الى الهلاك”.

وقال: “إن هذا اليوم هو للتضحية وليس للسياسة، لذا على المعنيين الإسراع في تأليف الحكومة وإنهاء هذا الفيلم الذي طال من دون نهاية. وكما يقول دولة الرئيس نبيه بري وجب ان تكون هناك حكومة بغض النظر عن أي اعتبار. يجب التلاقي والتواصل وتجسيد أواصر الوحدة الوطنية لان بلدنا جريح، ومعاناتنا ليست فقط في الداخل، فإن إسرائيل تمارس الاعتداءات والتهديدات ضد لبنان وعلينا ان نقف يدا واحدة بوجه مخططاتها، فاليوم اخترقت الأجواء اللبنانية فوق كسروان وجبل لبنان والجنوب واغارت على سوريا، وهي دولة لا تعرف السلام انما تستمر في ارتكاب المجازر واضعة لبنان في دائرة الاستهداف والتصويب”.

وختم: “في المقابل إن وحدتنا ومقاومتنا هما السد المنيع، كذلك الإسراع في تأليف حكومة لإنقاذ وطننا الحبيب ولصد أي تهديد إسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام