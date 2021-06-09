ائتلاف 14 فبراير في البحرين يهنئ المنار في ذكرى ال30 لتأسيسها

اعلن المركز الإعلاميّ في ائتلاف 14 فبراير في بيان ان “جمهور محور المقاومة في كلّ أرجاء العالم والجسم الإعلاميّ الحرّ يحتفي اليوم بالذكرى الـ30 لتأسيس قناة المنار الفضائيّة التي أكّدت أنّها «الشعلة التي لن تنطفئ»، وأنّها أيقونة قنوات محور المقاومة، والأساس الذي شكّل نقلةً نوعيّة في الإعلام الجهاديّ المقاوم بكلّ ما تحمل المصداقيّة والمهنيّة من معنى.”

واضاف البيان “كان خير ما عبّر عن هذه المعاني وسم «نبض الناس منار»، حيث يشهد جمهور محور المقاومة ومحبو قناة المنار بكفاءتها وانتصاراتها على الإعلام الصهيونيّ والغربيّ المعادي في حرب كي الوعي، ونجاحها في تأصيل ثقافة الانتصار بالرغم من كلّ ما تعرّضت له من قصف صهيونيّ وهدم مبناها ومكاتبها في محاولة لإسكاتها مع عجزه عن ذلك، وهو ما وصفه بدقّة سيّد المقاومة «سماحة السيّد حسن نصر الله» حين قال: « لولا المنار لضاع الانتصار».

وتابع نرسل في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير من البحرين كلّ التحايا والتبريكات لجميع الطواقم العاملة في قناة المنار الأبيّة، ونعتزّ بأنّنا واحد من جمهورها وأحد تلاميذ مدرستها الفكريّة الإيمانيّة المقاومة، ونشهد بكلّ فخر أنّ المنار نصرت مظلوميّة شعب البحرين، وما تخلّت عنه، ولم تقف على الحياد مع كلّ التحدّيات الصعبة والتهديدات التي واجهتها إدارة المحطة لكي لا تنقل ما يتعرّض له من ظلم واضطهاد، فكلّ عام والمنار مضيئة وكلّ عقد والمنار منتصرة بإذن الله.

المصدر: بريد الموقع