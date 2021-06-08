المنار نبض الناس والمقاومين تحتفي بعيدها وتستقبل المهنئين

منذ الصباحِ تستقبل قناة المنار وفوداً مهنئةً بعيدِها الثلاثينَ ضمت شخصياتٍ سياسيةً ودبلوماسيةً واعلاميةً عربيةً ولبنانيةً وفلسطينية.

وفي يومِ تاسيسها تؤكدُ قناةُ المنار انها لن تتوانى في الدفاعِ عن القضايا التي تجمعُ اللبنانيينَ وتوحدُهم وتؤمّنُ حصانتَهم في مواجهةِ المؤامراتِ والحصارِ لا سيما الاعلامي. وسيقام احتفال بالمناسبة عصرا يتحدث فيه سماحة الامين العام السيد حسن نصر الله.



مهنئين بذكرى تأسيسها الثلاثين ، زار السلك الدبلوماسي لعدد من دول محور المقاومة قناة المنار باعتبارها من اوائل الصروح الاعلامية المقاومة في وجه الهمجية الصهيونية ، ومجابهة الهيمنة الاميركية..

صوتاً لفلسطين دوماً كانت قناة المنار والكلام هنا لأهل فلسطين، ومناصرة لقضايا الحق والمظلومين يراها أهل العراق، فزارها ممثل السفارة الفلسطينية والعراقية.

ومن بين زوار قناة المنار ، المستشار الثقافي للسفارة الايرانية في لبنان عباس خاميار ، الذي اشاد بالدور الذي لعبته المنار في تعزيز ثقافة المقاومة.

التفاعل الاجتماعي

حالة وجدانية لافتة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ، #نبض_الناس_منار لم يكن فقط هاشتاغ لحملة بل كان فاتحة التعبير عن الدعم والتهنئة للمنار في عيدها الثلاثين .

فلاشات خاصة بالمناسبة وبوسترات اطلقتها القناة وتفاعل معها الناشطون ، فيديو خاص بالمناسبة الكثير من المنشورات عبرت عن ما قدمته المنار في ثلاثين عاما ، شعار جديد اطلقته المنار وقد امتلأت صفحات مواقع التواصل به وهو وضوح ، مسؤولية ، مصداقية ، وهاشتاغ الحملة التي تصدر قائمة التراند سريعا .

بقوالب مختلفة شارك الناشطون فرحة المنار فيديو لمواكبة القناة للعمل المقاوم ، ذكريات التحرير ، عدوان 2006 وذكريات مع المحطة في العديد من المراحل والمحطات .

المناسبة اضحت مناسبة للعاملين في القناة لنشر ذكرياتهم مع المتابعين الذين تفاعلوا مع ذكرياتهم ومنشوارتهم . العديد من الناشطين والاعلاميين والشخصيات العامة شاركوا المنار فرحتها بمشاركات اشادت بدور المنار وبرسالتها التي لطالما عملت بها .

الحملة مستمرة حتى اخر الاسبوع الجاري ونبض الناس منار حملة ستمتد الى اسبوع، تثمينا للنبض الذي لن يموت ولهيب شعلة لا ينطفىء.

المصدر: المنار