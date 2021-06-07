كرامي زار الرئيس عون: المخرج الوحيد لكل المشاكل يبدأ بتشكيل حكومة

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، وعرض معه للتطورات العامة في البلاد بالإضافة الى الاوضاع في الشمال.

وبعد اللقاء، قال كرامي الكلام في السياسة يبقى ملك رئيس الجمهورية، وطبعا المجالس بالامانات، لكني نقلت، من جهتي، لفخامة الرئيس شكوى وصرخة الناس من الوضع الاقتصادي المتردي، ومن تداعياته على الأمور الاجتماعية وعلى المواطنين واستمعت منه لمعاناته في موضوع تشكيل الحكومة”، وشدد على ان “المخرج الوحيد لكل المشاكل يبدأ بتشكيل حكومة”، وتابع “نحن ندعو الى ان يجلس المعنيون مع بعضهم البعض حتى يخرجوا بحكومة ترضي الناس والشعب”.

وأوضح كرامي “نحن امام مبادرة يقودها الان رئيس مجلس النواب نبيه بري، نتمنى له التوفيق لتكون بادرة خير ننطلق من خلالها الى انقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام