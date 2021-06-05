حزب الله- منطقة صيدا عرض لواقع أنشطة مكافحة كورونا خلال الشهر الماضي

عرضت منطقة صيدا في حزب الله في بيان لها السبت لواقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وأشار البيان الى أن “لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد قدمت تقريرها الشهري عبر نشاط تلك اللجان في أحياء صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على مواكبة مصابي الفيروس وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوصات وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج”، ولفت الى أن “هذا الشهر تميز بانخفاض كبير وملحوظ بعدد المصابين، كما نشطت الفرق المعنية في ملف التوعية لحث المواطنين التسجيل على المنصة وتشجيعهم للاستفادة من اللقاح”.

وذكر البيان “شملت الأنشطة المعاينة الطبية للمصاب داخل منزله حيث يزوره طبيب وممرض من طاقم الهيئة الصحية الإسلامية، حملة تأمين الأوكسجين والتجهيزات الطبية والأدوية الى منزل المصاب، التي ضمت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد كبير من أحياء مدينة صيدا”، وتابع “كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، عربطبايا، القنيطرة، وعدد من بلدات شرق صيدا”.

وأضاف البيان “تضمنت الأنشطة منذ بداية شهر أيار حتى نهايته 457 استشارة طبية، تعبئة 49 استمارة لحالات إيجابية، تواصل مع 782 من المصابين بالفيروس، توزيع 258 حصص تعقيم وتنظيف، وتنظيم 53 حملة تعقيم، إلى جانب تأمين دعم نفسي لـ57 من المصابين، ومعاينة طبية ل151، ونقل 16 حالة كورونا، إضافة لإجراء 81 فحص كورونا، ودفن وفيتين بالفيروس، توفير أدوية ل32 من المصابين بالعدوى، وحالات استشفاء من وباء كورونا ل21 منهم داخل المستشفيات”، وتابع “عدد اجتماعات الفرق التي تم عقدها: 2 للاستجابة السريعة، الرقابة والتوعية 8، لجنة الطوارئ الصحية 6، و4 حملات توعية صحية”، واضاف ان “حصادها لمجموع عدد الانشطة الصحية بلغ 1979 نشاطا مستهدفا 2970 شخصا، بقيمة مالية اجمالية 78,280,000 ل.ل. ( ثمانية وسبعون مليونا ومئتان وثمانين ألف ليرة لبنانية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام