إصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي جنوب نابلس

أصيب 10 فلسطينيين الجمعة بالرصاص الحي إحداها خطيرة وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 10 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، خلال المواجهات الدائرة في منطقة الجبل”، وتابعت “تنوعت الإصابات ما بين رصاص حي ومطاط”.

وأضافت المصادر “خرج الأهالي في مسيرة حاشدة نحو الجبل في فعالية دعت اليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسات وفعاليات بيتا ويتما وقبلان ولجان المقاومة الشعبية، رفضا للاستيطان في جبل صبيح”.

المصدر: فلسطين اليوم