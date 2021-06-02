كورونا في تركيا.. رصد 7181 إصابة و112 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 7181 إصابة و112 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7181، مقابل 6493 الاثنين و7112 الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5263697.

وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 112 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 122 الاثنين و129 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 47768 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 7372 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5131453 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: وكالات