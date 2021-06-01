لافروف: تقارب كبير في نهجي روسيا والصين حول الاستقرار الاستراتيجي العالمي والتسوية السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن “موسكو وبكين لديهما تقارب وتشابه في النهج، بشأن الغالبية المطلقة للقضايا والمشكلات العالمية؛ بما في ذلك “الحد من التسلح”، والتسوية السورية”.

وقال لافروف، في رسالة عبر تقنية الفيديو للمشاركين في المؤتمر الدولي السادس، “روسيا والصين تعاون في عصر جديد. يسعدني أن ألاحظ التقارب أو التشابه الكبير بين نهجي موسكو وبكين، بشأن الغالبية المطلقة من المشكلات المعاصرة، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والحد من التسلح، ومكافحة الإرهاب”.

وأضاف، “ننسق الخطوات نحو تسوية سورية وأفغانية، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وفي إطار البرنامج النووي الإيراني. وتؤيد روسيا والصين التنمية السلمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإنشاء آليات موثوقة لضمان المساواة وعدم التجزئة. على أساس نهج عدم الانحياز”.

وأشار لافروف إلى أن، الدول تتفاعل بنجاح وبشكل مثمر على منصات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة و”منظمة شنغهاي للتعاون”، وبريكس (الدول الأسرع نموا، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، و”مجموعة العشرين”، وضمن إطار تنسيقات أخرى.

وتشهد العلاقات الصينية – الروسية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد تدهور علاقات روسيا مع الدول الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية.

المصدر: سبوتنيك