باسيل يلتقي الخليلين وصفا.. ومصادر المنار تؤكد حصول تقدّم كبير في موضوع توزيع الحقائب

عقد اجتماع في منزل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في البياضة مساء الاثنين وضم الى باسيل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا.

وأفادت مصادر المنار أن لقاء باسيل الخليلين صفا في البياضة استمر لساعة ونصف وبحث فيما ناقشه لقاء بري الحريري اي عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين وتوزيع الحقائب.

وأكدت المصادر أنه حصل تقدّم كبير في موضوع توزيع الحقائب، مشيرة الى أنه في ما خص عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، هناك طروح وطروح مقابلة ولم ينته النقاش بعد.

المصدر: موقع المنار