أميركا تبتكر أساليب مختلفة لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

أعلنت السلطات الرسمية في ولاية أوهايو الأميركية، اليوم الخميس، عن تنظيم مسابقة “لوتو” خاصة بالمواطنين الذين تم تطعيمهم بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة “مير 24” الروسية في تقريرها أن المسابقة تم ابتكارها لجذب الناس لأخذ اللقاح في ولاية أوهايو الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية، ستعلن عن فائز واحد كل يوم أربعاء لمدة خمسة أسابيع، مؤكدةً عن “تقدم ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص للمشاركة في اليانصيب”.

وبعد نجاح الفكرة، قررت عدة ولايات أميركية تطبيق الفكرة ذاتها وبينها ولاية ماريلاند ونيويورك وكولورادو.

وفي السياق نفسه، تقوم ولايات أميركية أخرى بابتكار طرق أخرى لحث السكان على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ومنها ولايات تقدم حوافز مالية (100 دولار لكل ملقح) وكمية من الكحول وأمكنة أخرى تقدم مخدرات مرخصة.

المصدر: الميادين