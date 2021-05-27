الامام الخامنئي يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات

دعا الامام السيد علي الخامنئي، الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات، لافتاً إلى ضرورة أن “يدركوا بأنها تخصهم وأن يصوتوا لمن يمتلك الأهلية”، معلناً دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في عملية البت في أهلية المترشحين للانتخابات.

وخلال لقاء مع نواب مجلس الشورى الإسلامي الخميس عن طريق الاتصال المرئي، رأى الامام الخامنئي “حضور مدراء اقوياء واكفاء في تسوية المشاكل الأساسية للمواطنين عاملاً في زيادة المشاركة الشعبية في الانتخابات”.

واعرب سماحته عن شكره “للمترشحين المرفوضة أهليتهم الذين اعربوا بثبات عن قبولهم لقرار مجلس صيانة الدستور”. وأكد السيد أنه “على المواطنين أن يعلموا أن الانتخابات ستترك آثارها لبضع سنوات وأن من يروج لعدم المشاركة فيها ليسوا حريصين على مصلحة الشعب”.

المصدر: فارس