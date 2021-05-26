مستشفى الحريري: 24 إصابة و15 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2021 - 01:02

مستشفى الحريري: 24 إصابة و15 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة

منذ 2 ساعة 25 May، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 315 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 24
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1173 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 15
– حالات وفاة: 1

واشار التقرير إلى “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 – رقم الواتساب 70056182.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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