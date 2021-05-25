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May 25 2021 - 13:52

وزير الصحة حمد حسن: التفلت التدريجي خطر وننبه من تكرار سيناريو تموز العام الماضي

منذ 2 ساعة 25 May، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حديث تلفزيوني أن “ما يحصل اليوم هو تفلت تدريجي من الإجراءات وهذا خطر”، منبهاً “المواطنين من إعادة سيناريو تموز 2020”.

واوضح الوزير حسن ان “الجامعة اللبنانية تجري فحوص كورونا في المطار، وهي تجري تحليل لكل فحص لكشف أي مصاب بالفيروس المتحور عند وصوله ونحن على تواصل دائم معهم”.

واشار  ان “الإنجاز الذي تحقق أنه في عز الأزمة وصلنا إلى نسبة إشغال 98% من الأسرة ولم يمت أي شخص في البيت، ولم نشاهد في لبنان ما شاهدناه في إيطاليا والهند”.

وحول توفر اللقاحات قال الوزير حسن “لا تسمحوا لأحد بأن يبتزكم واللقاح سوف يصل إلى الجميع”، منوها بانه “لمن سجل على المنصة ولم يحضر في موعده عليه إعادة التسجيل ووضع رقم هاتف آخر”.

المصدر: وكالات

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