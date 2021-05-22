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May 22 2021 - 09:12

شكري يكشف عن آخر تطورات المصالحة مع قطر

منذ 35 mins 22 May، 2021
وزير الخارجية المصري سامح شكري
عربي وإقليمي - مصر

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تنفيذ اتفاق العلا والإجراءات التي اتخذتها كل من مصر وقطر تسير بشكل جيد.

وقال شكري، في تصريح صحفي مساء الجمعة، إن اللجنة المعنية بتنفيذ الاتفاق تجتمع بشكل دوري على المستويين السياسي والقانوني، وهناك اجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد الوزير المصري على أن بلاده حريصة على ألا تتأثر العلاقات بين الشعبين المصري والقطري، بأي توترات، وقال: “نتطلع للتنفيذ الكامل لبيان العلا من جانب قطر لفتح مزيد من عودة العلاقات الطبيعية بين مصر والدوحة وكل المؤشرات حتى الآن ايجابية وتصب في مصلحة البلدين”.

وأوضح شكري أن “مصر أوفت بكل التزاماتها وفق بيان العلا وقطر نفذت عددا من التزاماتها وسنتأكد من الوفاء بما تم إقراره في بيان العلا خلال الاجتماع القادم الذي يجمع وفدين من البلدين”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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