كورونا في تركيا.. تسجيل أقل من 10 آلاف إصابة لأول مرة منذ آذار/مارس

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، وذلك لأول مرة منذ 1 مارس الماضي.

وأشارت وزارة الصحة التركية، يوم الخميس، إلى أنها سجلت 9385 إصابة بفيروس كورونا و207 وفيات جديدة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الوقت الحالي يبلغ 5160 حالة، وإجمالي عدد الحالات المسجلة منذ بدء الوباء أكثر من 4 ملايين و990 ألف حالة.

ووصلت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا إلى 45628 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت منذ مارس الماضي ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وصل إلى ذروته في 16 أبريل الماضي، حين تم تسجيل 63082 إصابة.

المصدر: وكالة رويترز