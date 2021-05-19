سرايا القدس للعدو: قدراتنا بخير ولدينا مزيد ومستعدون لمواجهتكم شهوراً طويلة

وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، رسالة إلى قادة العدو الصهيوني على خلفية عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

وقالت السرايا في رسالتها ” إلى قيادة العدو المجرم قدراتنا وإمكاناتنا بخير ولدينا مزيد، وهذه صورة مصغرة جداً من إعدادٍ كبير أعددناه لمواجهتكم لشهور طويلة”.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،أعلنت مساء امس الثلاثاء 18/5/2021، مسؤوليتها عن القصف الصاروخي للمدن المحتلة والمواقع والتحشيدات العسكرية في غلاف غزة برشقات صاروخية ووابل كبير من قذائف الهاون الثقيل، في إطار معركة سيف القدس لليوم التاسع على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب ” لا زال فرسان الوحدة المدفعية يدكون مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل”.

واعترف العدو رسمياً بمقتل اثنين من المغتصبين الصهاينة ووقوع أكثر من 10 إصابات في صفوف جنوده بينهما أربعة بحالة خطيرة ووقوع أضرار مادية في عدد من المباني السكنية والمركبات بعد وابل قذائف الهاون من العيار الثقيل التي أطلقتها سرايا القدس صوب مواقع وتحشيدات العدو في غلاف غزة.

المصدر: فلسطين اليوم