كتائب القسام تقصف موقع إسناد “صوفا” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2021 - 13:14

كتائب القسام تقصف موقع إسناد “صوفا” بقذائف الهاون

منذ 16 mins 18 May، 2021
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