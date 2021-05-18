كتائب القسام تقصف موقع إسناد “صوفا” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2021 - 13:14
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كتائب القسام تقصف موقع إسناد “صوفا” بقذائف الهاون
منذ 16 mins
18 May، 2021
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كتائب القسام
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