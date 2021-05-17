صواريخ المقاومة تصل الى البحر وتجبر معظم مستوطني الكيان على الاختباء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 21:36

صواريخ المقاومة تصل الى البحر وتجبر معظم مستوطني الكيان على الاختباء

منذ 5 mins 17 May، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

صواريخ المقاومة.. تصل الى البحر.. وتجبر معظم مستوطني الكيان على الاختباء.

المصدر: قناة المنار

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