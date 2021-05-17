مصدرمطّلع في فصائل المقاومة الفلسطينية: جهود الوساطات التي تقودها مصر لم تحقق أي نتائج ملموسة والمقاومة ستستمر حتى رضوخ الاحتلال لمطالبها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2021 - 10:30

مصدرمطّلع في فصائل المقاومة الفلسطينية: جهود الوساطات التي تقودها مصر لم تحقق أي نتائج ملموسة والمقاومة ستستمر حتى رضوخ الاحتلال لمطالبها

منذ 6 mins 17 May، 2021
المقاومة الفلسطينية
عربي وإقليمي - فلسطين

قال مصدر مطلع في فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين “ان جهود الوساطات المتعددة التي تقودها مصر لم تحقق أي نتائج ملموسة حتى الآن لوقف العدوان على قطاع غزة”.

وأضاف المصدر “ان ما يعرضه الوسطاء هو وقف إطلاق نار متبادل فقط، الأمر الذي ترفضه المقاومة وتصر على التزام الاحتلال بعدم الاعتداء على القدس والمقدسات قبل الموافقة على أي تهدئة أو وقف لإطلاق النار”.

كما أكد ان المقاومة ستستمر في العمل بكل السبل والوسائل من أجل إجبار الاحتلال على الرضوخ لمطالبها، كما أنها ستواصل ضرب العمق الإسرائيلي كلما أقدم على ضرب ومهاجمة البنايات الكبيرة والأبراج السكنية والمدنيين.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة