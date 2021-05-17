مراسل المنار: توقف الجلسات في قصر عدل طرابلس والمحامون يشاركون في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تعبيراً عن الرفض المطلق لجرائم العدو الاسرائيلي التي تُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 10:30

مراسل المنار: توقف الجلسات في قصر عدل طرابلس والمحامون يشاركون في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تعبيراً عن الرفض المطلق لجرائم العدو الاسرائيلي التي تُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني

منذ 13 mins 17 May، 2021
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