إلقاء جثث ضحايا كورونا في الأنهار بالهند

قالت حكومة ولاية أوتار براديش بشمال الهند إنه تم العثور على جثث ضحايا فيروس كورونا ملقاة في بعض الأنهار الهندية، و قد يكون ناتج عن الفقر والخوف من المرض في القرى.

وصدمت صور الجثث التي جرفها التيار في نهر الجانج المقدس لدى الهندوس شعباً يرزح تحت عبء أسوأ زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في العالم.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام ربطت الزيادة الأخيرة في أعداد هذه الجثث بالجائحة إلا أن ولاية أوتار براديش، التي يقطنها 240 مليون نسمة، لم تكشف حتى الآن علناً عن سبب الوفيات.

وقال مانوج كومار سينغ المسؤول الكبير بالولاية إنه “لدى الإدارة معلومات تفيد بإلقاء جثث من توفوا نتيجة كوفيد-19 أو أي مرض آخر في الأنهار بدلا من التخلص منها وفقاً للطقوس المناسبة، ونتيجة لذلك انتشلت جثث من الانهار في مناطق كثيرة”.

وطلب من المسؤولين بالقرى التأكد من عدم إلقاء الجثث في الأنهار، وقال إن حكومة الولاية ستدفع خمسة آلاف روبية (68 دولاراً) للأسر الفقيرة لحرق جثث الموتى أو دفنها، كما طلبت الولاية من الشرطة القيام بدوريات في الأنهار لوقف هذه العملية.

وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المسؤولين أمس السبت، موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.

وسجلت السلطات الصحية في الهند حتى اليوم الأحد 24,684,077 إصابة بكورونا، و 270,319 وفاة.

المصدر: الميادين