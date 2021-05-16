ارتفاع عدد ضحايا مجزرة شارع الوحدة في غزة إلى 42 شهيدا بينهم 16 سيدة و10 أطفال وعمليات البحث مستمرة

أعلنت وزارة الصحة بغزة في أحدث احصائية حتى الساعة، عن ارتفاع عدد ضحايا استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس الى 42 شهيدا، وعشرات الجرحى بإصابات مختلفة.

وأوضحت الوزارة، أن من بين الشهداء 16 سيدة و10 اطفال، بالاضافة الى 50 اصابة بجراح مختلفة معظمهم من الاطفال والسيدات.

وأكدت الوزارة أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني لا تزال تقوم بأعمال البحث عن مفقودين تحت الركام حتى اللحظة.

من جهته، قال يوسف ابو الريش وكيل الوزارة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استهداف وقطع الطرق المؤدية إلى مجمع الشفاء الطبي ومختلف المستشفيات وحرمان المرضى والجرحى من الوصول إلى الخدمات الصحية.

هذا وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد مجزرة شارع الوحدة بشنه سلسلة غارات في وقت واحد على شوارع ومفترقات رئيسية وبيوت في شارع الوحدة بحي الرمال غرب غزة.

وبلغ إجمالي عدد شهداء غزة حتى الآن 194 شهيدا، في سابع أيام العدوان الاسرائيلي على القطاع.

المصدر: مواقع فلسطينية