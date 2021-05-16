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May 16 2021 - 18:32

الصليب الأحمر: القصف المستمر يعوق مساعداتنا للمتضررين في قطاع غزة

منذ 56 mins 16 May، 2021
الصليب الأحمر: القصف المستمر يعوق مساعداتنا للمتضررين في قطاع غزة
أخبار دولية - منظمات

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عمليات القصف المستمرة في ما أسمته “منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي” يعوق إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان نشره في جنيف المدير العام للجنة روبير مارديني الأحد، أن “اللجنة تناشد جميع الأطراف المتورطة وقف التصعيد وتمكين عاملي الصليب الأحمر من تقديم المساعدة للمتضررين”.

 وتابع مارديني أن أ”هالي قطاع غزة يواجهون مشكلات كبيرة في وصولهم إلى مستشفيات ومواقع حيوية أخرى بسبب الضربات الجوية المستمرة والأضرار التي ألحقتها بالطرق والمباني العامة”.

ودعا المدير العام للصليب الأحمر إلى “وقف دائرة العنف”، معربا عن أسفه “لعدم تنفيذ مبدأ وجود المدنيين تحت حماية دائمة”.

المصدر: روسيا اليوم

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