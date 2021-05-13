إطلاق 120 صاروخا تجاه مستوطنات غلاف غزة في هذه الأثناء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2021 - 19:04
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إطلاق 120 صاروخا تجاه مستوطنات غلاف غزة في هذه الأثناء
منذ 32 mins
13 May، 2021
عاجل
العدوان على غزة
سيف القدس
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