إطلاق 120 صاروخا تجاه مستوطنات غلاف غزة في هذه الأثناء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2021 - 19:04

إطلاق 120 صاروخا تجاه مستوطنات غلاف غزة في هذه الأثناء

منذ 32 mins 13 May، 2021
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