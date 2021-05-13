عملية واسعة ومشتركة لسلاح الجو المسير والصاروخية تستهدف أرامكو وأهدافا حساسة في مدينة نجران

أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع صباح اليوم الخميس، تنفيذ عملية واسعة ومشتركة لسلاح الجو المسير والصاروخية بـ12 ما بين صاروخٍ بالستيٍ وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافاً حساسةً في مدينة نجران.

وأوضح العميد سريع في تغريدات على حسابه بتويتر أن العملية المشتركة الواسعة تمت بسبعة صواريخ باليستية من نوع بدر وسعير وخمس طائرات نوع قاصف2K، لافتا إلى أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان والحصار المستمر على بلدنا.

المصدر: المسيرة