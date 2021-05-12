سفارة ايران في موسكو تطالب بموقف دولي حازم ازاء جرائم الكيان الصهيوني في غزة والأقصى

أدانت السفارة الإيرانية في موسكو جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة والمسجد الأقصى، وطالبت الدول ومنظمات حقوق الانسان التصدي بحزم لهذه الجرائم.

وجاء في تغريدة على صفحة السفارة الايرانية على تويتر “تدين سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا الاعتداءات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة والمسجد الأقصى”، واعتبرت هذه الممارسات بأنها “تدل على يأس الكيان الصهيوني، وطالبت الدول المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان التصدي بحزم لهذه الجرائم”.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على غزة الى 35 شهيدًا، بينهم 12 طفلاً، و3 نساء، إحداهن استشهدت مع نجلها من ذوي الإعاقة، وإصابة 233 بجراح مختلفة. وبين الشهداء؛ أب ونجله الطفل، وشقيقان.

وشنت طائرات الاحتلال الصهويني صباح الاربعاء ، سلسلة غارات وحشية استهدفت كافة المقار الامنية والشرطية في قطاع غزة ، كرد فعل انتقامي على الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية صوب تل ابيب وبئر السبع وعدد من المستوطنات الصهيونية.

المصدر: فارس