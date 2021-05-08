حكومة اسكتلندا المؤيدة للاستقلال تقترب من تحقيق الأغلبية

استؤنف السبت فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في اسكتلندا، مع اقتراب الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم من الحصول على أغلبية تجعله يدفع باتجاه إجراء استفتاء آخر على الاستقلال.

ومع فرز 49 دائرة انتخابية، فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بأربعين مقعدا ومن الواضح أنه في طريقه للفوز بفترة ولايته الرابعة على التوالي.

ونظرا للنظام الانتخابي في البلاد، والذي يخصص أيضا بعض المقاعد من خلال شكل من أشكال التمثيل النسبي، فقد يحتاج الحزب لـ65 مقعدا في البرلمان في أدنبرة للحصول على الأغلبية.

كما يتواصل إحصاء الأصوات في انتخابات ويلز البرلمانية ومجموعة كبيرة من الانتخابات المحلية في إنجلترا. لكن الانتخابات الاسكتلندية هي التي يمكن أن يكون لها أكبر تداعيات على مستوى المملكة المتحدة لأنها قد تسرع عقد استفتاء آخر حول مستقبلها داخل المملكة المتحدة.

وإذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بأغلبية، فإن زعيمته، الوزيرة الأولى نيكولا ستورجون، ستقول إن لديها تفويضا للدعوة إلى استفتاء آخر.

المصدر: وكالات