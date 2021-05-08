قولنا والعمل تدعو العرب لنصرة فلسطين

شدد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، في يوم القدس العالمي، على أنها “ستبقى قبلة الشرفاء والمجاهدين الذين يقاتلون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس”، داعيا العرب والمسلمين وأحرار العالم، إلى “الوقوف بجانب أهلهم في القدس وفلسطين المحتلة ودعمهم بالدعاء والمال وكل ما أمكن، لأن هؤلاء هم الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها”.

ودعا “الشعوب العربية والإسلامية إلى أن تستيقظ من غفلتها، وتهب لنصرة إخوانها في فلسطين الجريحة، وفي القدس الشريف، وأن يعلموا أن ما يجري في القدس اليوم، إنما يدل إلى أن هذه الشرذمة من الصهاينة ينبغي أن يقاوموا، وألا تخمد شعلة المقاومة أبدا، ويجب أن تبقى الحركات المقاومة في فلسطين والقدس يدا واحدة في مواجهة هذا العدو، حتى نستعيد الأرض وكل المقدسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام