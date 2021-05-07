رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يحذر من تداعيات الاعتداء على المسجد الأقصى

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الإحتلال الإسرائيلي من تداعيات العدوان على الأقصى، وقال إنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين في المنطقة لوقف الاعتداءات على المصلين.

وبدوره، شدد الناطق الرسمي باسم حركة حماس في مدينة القدس محمد حمادة على أن الإحتلال سيدفع الاحتلال ثمن عدوانه وتعدّيه السافر على حق المسلمين في الصلاة في مسجدهم.

وأضاف أن “ما يقوم به الاحتلال في هذه الأثناء بحق المصلين في المسجد الأقصى باعتدائه عليهم بوحشية وهم ركّع سجود، ليؤكد أن حرب الصهاينة هي ضد المقدسيين وضد حرية التعبد، وهو بذلك يوسع حربه من محاولة لطرد سكان الشيخ جرّاح من بيوتهم إلى منع إقامة الصلاة”.

وقال “نبرق التحية للثائرين الشبان المدافعين عن المسجد الأقصــى والقدس لندعو شعبنا الفلسطيني إلى النفير نصرةً للأقصى وصداً للعدوان الغاشم عليه”.