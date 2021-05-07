ماذا يحدث لجسمكم عند التوقف عن استخدام الهاتف الذكي؟

كشفت دراسة حديثة أن الإدمان على استخدام الهواتف الذكية يصيب الدماغ باضطرابات كيميائية خطيرة، تسبب حالة من القلق الشديد والتعب.

وتبين للباحثين، بعد قياس مستويات حمض “غاما أمينوبوتيريك” (GABA)، لعدد من المشاركين في الدراسة، وهي مادة كيميائية تبطئ الإشارات في الدماغ، تبين أن الأشخاص المدمنين على الهواتف والإنترنت، قد يتعرضون لأضرار في وظائف الدماغ المختلفة، ويصابون بالقلق.

وأفاد تقرير نشره موقع “برايت سايد”، بأننا نلمس هواتفنا بمعدل 2617 مرة في اليوم، مشيرا إلى حدوث بعض الأعراض التي تظهر على الجسم عند التوقف عن استخدام الهواتف الذكية، إصابة البعض بالرهاب، إذ يعاني الكثير من مدمني الهواتف الذكية من الاكتئاب والغضب.

ويصاب البعض الآخر بالقلق والخوف والذعر والوحدة، عند ترك الهاتف الذكي، بالإضافة إلى تغيرات في الجهاز التنفسي والتعرق، والارتباك، وعدم انتظام دقات القلب.لبعض من آثار الانسحاب وأعراضها التي تتمثل في تغيرات في الحالة المزاجية والسلوك، فيما يصاب البعض في البداية بالغثيان والصداع.

المصدر: سبوتنيك