قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ مسح هندسي لـ “منفذ عملية زعترة” استعدادًا لهدمه

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، باجراء مسح هندسي لمنزل منفذ “عملية زعترة” منتصر شلبي في محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت القناة 7 العبرية أن قوات الاحتلال عاينت المنزل وأخذ في مقاسته استعدادا لهدمه، وهي سياسية يتبعها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ احتلال فلسطين عام 1948.

ومساء الأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منصور شلبي (44 عاما) من ترمسعيا بزعم أنه منفذ عملية زعترة جنوب نابلس، والتي أدت إلى قتل مستوطن واصابة اثنين بجراح مختلفة.

وذكرت مصادر الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتقال شلبي في مبنى مهجور في بلدة سلواد شرق رام الله.

المصدر: فلسطين اليوم