فريق بايدن التجاري يستعد للمحادثات الأولى مع نظيره الصيني

يستعد الفريق التجاري للرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء المحادثات الأولى مع نظيره الصيني لمناقشة اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين.

ومن المتوقع أن تتحدث الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي مع نظيرها الصيني ليو هي قريبا لمراجعة الاتفاقية، وستشمل الموضوعات المطروحة الالتزام الصيني بشراء 200 مليار دولار أمريكي من السلع وحماية الملكية الفكرية.

وقال مصدران مطلعان إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين وإدارة بايدن قد يعقدون محادثتهم الأولى قريبا لمراجعة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

ولفت أحد المصادر إلى أن كلا الجانبين بحاجة إلى مراجعة التقدم المحرز في الصفقة وطرح الخلافات والصراعات على الطاولة.

وكانت كاثرين تاي التي أدت اليمين كممثلة تجارية للولايات المتحدة في 18 مارس، عقدت أكثر من 20 اجتماعا افتراضيا مع نظرائها، تغطي جميع الاقتصادات الرئيسية باستثناء الصين.

وكانت آخر مرة ناقش فيها أكبر اقتصادين صفقة المرحلة الأولى – اتفاق لمدة عامين تم توقيعه في يناير من العام الماضي ودخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد – في أغسطس من العام الماضي.

وينص الاتفاق على إجراء مشاورات رفيعة المستوى كل 6 أشهر.

المصدر: وكالة رويترز