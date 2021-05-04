كورونا في بريطانيا.. رصد 1946 إصابة و4 وفيات جديدة

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، 1946 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1946، مقابل 1649 الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4423796.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1 فقط في بيانات الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127543 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 34.667 مليون شخص، بينهم أكثر من 15.63 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالات