انتشال خمسة جثث في الجزائر جراء سيول عارمة

خلفت الأمطار الرعدية التي شهدها وسط الجزائر ليلة أمس، الاثنين، خسائر بشرية ومادية معتبرة، شملت 5 قتلى، حسب بيانات الحماية المدنية. وجاء في بيان الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن عمليات البحث عن مفقودين وسط الأوحال، في بلدية بني سليمان بولاية المدينة أسفرت عن ” انتشال أربعة جثث، بالإضافة إن خسائر مادية وحيوانية معتبرة “.

كما تم انتشال جثة طفلة جرفتها مياه واد مقرة، بولاية المسيلة، لترتفع الحصيلة الأولية إلى خمس ضحايا. وتواصل وحدات الحماية المدنية عمليات البحث والاستطلاع على مستوى كل المناطق التي شهدت التساقط الكبير للأمطار، التي ستتواصل صبيحة اليوم حسب تحذيرات الأرصاد الجوية.

المصدر: سبوتنيك