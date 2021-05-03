الجزائر: مقتل شخصين بفيضانات شرق البلاد

قتل شخصان جرفتهما مياه مجرى مائي في امدوكال بولاية باتنة بالجزائر(250 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية)، في أعقاب فيضانات، إثر تساقط أمطار غزيرة على عدة مناطق بالشرق الجزائري.

وقالت السلطات المحلية إن “ارتفاع منسوب مياه مجرى مائي بالمكان المسمى السطح ببلدية مدوكال جرف شخصين فجر اليوم الاثنين”، وأشارت إلى أنه “تم العثور على الجثتين بين الساعة الخامسة والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي، في حين أنه تم إنقاذ شخص ثالث بفضل جهود فرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية (الكلاب المدربة) وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة”.

المصدر: روسيا اليوم