انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.. والمفاوضات تتواصل الاسبوع المقبل

انتهى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا السبت، وقد أعلن المشاركون بعد ختام المفاوضات اتفاقهم على مواصلتها بدءا من يوم الجمعة المقبل.

وقالت الدائرة الاعلامية في وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها إن “الفريق الايراني المفاوض وممثلي دول 4+1، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم احدث نتائج المشاورات بين فرق الخبراء في مجالات الغاء الحظر والقضايا النووية والاجراءات التنفيذية ذات الصلة”.

وأوضح البيان “تقرر عقب هذا الاجتماع ان تعود الوفود المشاركة الى بلدانها واستئناف المحادثات (في فيينا)، بدءا من يوم الجمعة القادم”.

يذكر انه نظرا لقرار اللجنة المشتركة السابق بشأن التسريع في وتيرة المفاوضات والمباحثات خلال الاسبوع الحالي، فقد استمرت المشاورات بصورة مكثفة وعلى الصعد الثنائية ومتعددة الاطراف بهدف تقليص هوة الخلافات حول النصوص الى ادنى حد.

المصدر: ارنا