وزير خارجية العراق يتوجه إلى روما لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيطاليين ولقاء بابا الفاتيكان

توجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين السبت، إلى العاصمة الإيطالية روما، لإجراء مباحثات “هامة”، مع المسؤولين الإيطاليين. كما يلتقي حسين، بابا الفاتيكان، فرانسيس؛ لبحث مخرجات زيارته إلى العراق، بوقت سابق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان، “وزير الخارجيّة فؤاد حسين، يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين، في دولة الفاتيكان، وفي الدولة الإيطالية”.

وزار بابا الكنيسة الكاثوليكية السادس والستون بعد المئتين، فرنسيس، العراق، في الخامس من آذار/ مارس الماضي؛ واستغرقت زيارته أربعة أيام، وهي أول زيارة من نوعها، على الإطلاق.

المصدر: سبوتنيك