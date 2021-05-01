هاشم: ما عسانا نقول لعمال لبنان في عيدهم والازمة أرخت بثقلها على كاهلهم؟

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح، “ما عسانا نقول لعمال لبنان في عيدهم والازمة أرخت بثقلها على كاهلهم، فتآكلت رواتبهم وزادت البطالة ويعانون هذه الايام من سلبيات الازمة المالية الاقتصادية فطوبى لعمال لبنان في الاول من ايار والتحية لبناة الوطن ونهضته في زمن الرخاء أيام ارتفع اسم الوطن على سواعد عماله وجبلت أرضه بعرق جباهم حبا وانتماء، أيستحق هؤلاء المكافحون من أجل العيش بكرامة في وطن العدالة الاجتماعية التي ما زلنا نبحث عنها في زواريب الطائفية والمذهبية التي اضاعت المواطنية الحقيقية وها هي تكاد تضيع الوطن”.

وتابع: “الوطن الذي ارتفع اسمه بسواعد شبابه ودمائهم، لن تحييه وتنقذه الا ارادة وطنية تناضل خارج الحسابات والمصالح. فتحية لعمال لبنان في عيدهم على امل ان تعود لهذا اليوم معانيه ومفاهيمه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام