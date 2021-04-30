اعراض تشير الى حموضة المعدة عند الطفل.. ما هي؟

ارتجاع حموضة المعدة هي حالة صحيّة يعاني منها عدد من الأطفال بأعمار مختلفة. تحدث أثناء أو بعد انتهاء وجة الطعام، ما يسبّب ألماً وانزعاجاً للطفل.

طبيّاً، المريء هو أنبوب في الجسم يربط الفم بالمعدة. فلإخراج الطعام، يفتح صمام المريء من الأسفل ثمّ ينغلق ليمنع الحموضة من الصعود. لكن انفتاح الصمام وانغلاقه في وقت خاطئ يسبّب حصول أعراض ارتجاع حموضة المعدة. فما هي أسباب حموضة المعدة عند الأطفال؟ وما هي علاماته التي تظهر عند الطفل؟ اليكم كلّ التفاصيل التي يجب ان تعرفونها.

أسباب حموضة المعدة عند الأطفال:

– حصول التهاب في المعدة

– ضعف في عضلة المريء السفليّة

– عناصر مفرزة من البنكرياس أو بسبب وجود بداخله

– تناول الطفل الحوامض بشكل مفرط أو طعام مبهّر أو حار، أو الشوكولا وأكياس البطاطس

– مشاكل في الجهاز الهضمي

– تناول بعض الأدوية التي تسبّب الحموضة

أعراض حموضة المعدة عند الأطفال:

– يشعر الطفل بغثيان متكرّر، وبوجود طعم مرارة في الفم

– ألم في الصدر وفي البطن

– ضيق في التنفّس

– تقيّؤ مستمرّ مع ظهور نقاط دم في البراز وسعال شديد

كيف يتم علاج حموضة المعدة عند الأطفال؟

بعد استشارة الطبيب، يُقدّم العلاج للطفل حسب سنّه وسبب الحالة الصحيّة، وبالتالي يصف الطبيب الأدوية المناسبة. إضافة إلى ذلك، يجب اتّباع نظام غذائي مُعتمد على أطعمة غنيّة بعناصر غذائيّة صحيّة. مع الابتعاد عن أطعمة فيها بهارات وصلصات حارّة. كذلك يجب التقليل من الزيوت والأطعمة المقاليّة والشوكولا.

من الأفضل، أن يتناول الطفل وجبات صغيرة وخفيفة خلال النهار. ولا يجب أن ينام الطفل بعد الأكل فوراً بل يجب أن ينتظر ساعتين على الأقلّ. وأثناء النوم، اجعلي رأس طفلك مرتفع 30 درجة من خلال الوسائد الطريّة، ووضعها تحت الجسم العلوي للطفل، لحمايته من ارتجاع المريء. وأخيراً شرب الحليب باردأً خالياً من السكر مفيد للتخلص من حرقة المعدة.

المصدر: وكالات